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Валентина Чорна, редактор ленты

Есть видение до 2032 года: Резников рассказал о создании украинской армии будущего

Есть видение до 2032 года: Резников рассказал о создании украинской армии будущего

Министерство обороны ставит на рельсы процесс создания украинской армии будущего, которая полностью учтет опыт полномасштабной войны с Россией.

Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников.

По его словам, самая большая сложность — это неопределенность, поскольку неизвестно, когда точно закончится война и когда Украину официально примут в НАТО.

— Поэтому мы создаем своеобразный каркас, который сочетает международные договоренности, долгосрочные процессы совершенствования и развития, а также ресурсы. Мы расчистили площадку, заливаем фундамент и завозим материалы. Мы закладываем логику строительства новой армии, чтобы даже при смене политической команды в Минобороны государственное дело двигалось вперед, — заявил министр.

Резников сообщил, что в мае этого года был завершен обзор возможностей ВСУ. Это философия, по которой работают страны НАТО.

— Теперь мы понимаем, какие способности ВСУ имеют, что надо развивать, учитывая оценку среды безопасности до 2032 года. Это основа для наших собственных решений и предметного разговора с партнерами — куда вкладывать усилия, — пояснил министр.

В видение будущей украинской армии Минобороны закладывает “настоящие гарантии безопасности”. Это, по словам Резникова, является приоритетом.

В его понимании, гарантия безопасности — это обученный, обеспеченный и вооруженный украинский воин. Кроме того, это наличие в арсеналах техники и боеприпасов, а также способность производить нужное оружие в нужном количестве.

— Работаем с партнерами на таком уровне, который было сложно представить. Вскоре будут сигналы, которые продемонстрируют динамику этого движения, — анонсировал Резников.

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Источник: Интерфакс-Украина
Міноборони України, Алексей Резников
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