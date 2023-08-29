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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Є бачення до 2032 року: Резніков розповів про створення української армії майбутнього

Є бачення до 2032 року: Резніков розповів про створення української армії майбутнього

Міністерство оборони ставить на рейки процес створення української армії майбутнього, яка повністю врахує досвід повномасштабної війни з Росією.

Про це заявив очільник відомства Олексій Резніков.

За його словами, найбільша складність – це невизначеність, оскільки невідомо, коли точно закінчиться війна та коли Україну офіційно приймуть до НАТО.

– Тому ми створюємо своєрідний каркас, який поєднує міжнародні домовленості, довгострокові процеси вдосконалення і розвитку, а також ресурси. Ми розчистили майданчик, заливаємо фундамент і завозимо матеріали. Ми закладаємо логіку будівництва нової армії, щоб навіть при зміні політичної команди у Міноборони державна справа рухалася вперед, – заявив міністр.

Резніков повідомив, що у травні цього року був завершений огляд спроможностей ЗСУ. Це філософія, за якою працюють країни НАТО.

– Тепер ми розуміємо, які спроможності ЗСУ мають, що треба розвивати з огляду на оцінку безпекового середовища до 2032 року. Це основа для наших власних рішень та предметної розмови з партнерами – куди вкладати зусилля, – пояснив міністр.

У бачення майбутньої української армії Міноборони закладає “справжні гарантії безпеки”. Це, за словами Резнікова, є пріоритетом.

У його розумінні, гарантія безпеки – це навчений, забезпечений і озброєний український воїн. Крім того, це наявність в арсеналах техніки і боєприпасів, а також здатність виробляти потрібну зброю у потрібній кількості.

– Працюємо з партнерами на такому рівні, який було складно уявити. Невдовзі будуть сигнали, які продемонструють динаміку цього руху, – анонсував Резніков.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Міноборони України, Олексій Резніков
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