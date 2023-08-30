Однозначно не надо бить полицейских: глава МВД о смертельной стрельбе в Днепре

В деле о смертельной стрельбе полицейским в Днепре не следует эмоционально реагировать и дождаться, пока следствие проведет служебное расследование и установит виновных.

Об этом на своей странице в Telegram написал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

— Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься. Смерть — это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы, — написал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что “есть вещи очевидные”.

— Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно — не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей, — подчеркнул министр.

Глава МВД назвал этот случай со стрельбой в Днепре “серьезным прецедентом”.

— Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена, — заверил он.

В свою очередь в Патрульной полиции заверили, что будут сотрудничать со следствием и способствовать расследованию, заявил в своем профиле в Instagram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Он подчеркнул, что Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования, “но мы предоставим полную юридическую поддержку нашим патрульным”, заверил он.

Алексей Билошицкий обратил внимание, что в сети уже высказали свое мнение по поводу происшествия все желающие, и речь не о тех, кто “правильно и очень уместно ставил вопрос, в каком обществе мы бы хотели жить и какие правила поведения для нас приемлемы. Особенно во время военного положения. Какое отношение к полицейским, военным мы считаем адекватным. Нет, не об этой части корреспондентов”.

— Я больше о тех, кто сразу поспешил клеймить и делать выводы о виновности полицейских, ошибочности их действий, щедро украшая это все авторской юридической квалификацией правонарушения, — пояснил он.

Как подчеркнул чиновник, есть комиссия, которая проводит служебное расследование, и есть следствие, которые оценят все доказательства в совокупности и предоставят выводы, основываясь на фактах, а не догадках.

Билошицкий отметил необходимость “принять один факт — полицейские — это наши люди, из наших людей и для наших людей. Они не набраны где-то на Марсе, или Юпитере, или с другой мультивселенной. Они такие же, как и мы все. Имеют свои сильные и слабые стороны, свой запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы. И эти люди выполняют свою работу каждый день и каждую ночь. И как бы ни было тяжело и критично — они все равно работают”.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции говорит, что по стрельбе в Днепре “будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд”.

Этот случай, говорит полицейский, “должен научить всех, что есть права и есть обязанности. И это два неотъемлемых понятия. Если каждый будет их уважать в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта”.

Стрельба в Днепре

Напомним, вчера, 29 августа, в Днепре был задержан полицейский, который во время патрулирования применил против мужчины табельное оружие, в результате чего мужчина скончался.

Правоохранителями установлено, что этому предшествовало то, что двое патрульных остановили автомобиль, в котором находились, в частности дети. На законное требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались реагировать, после чего патрульные начали вытаскивать силой женщину, сидевшую за рулем. После столкновения с полицейскими, к одному из пассажиров был применен газовый баллончик.

Как следствие, в процессе драки, один из патрульных применил во время драки табельное оружие и произвел три выстрела. От полученных огнестрельных ранений тот скончался на месте.

Причастен к превышению служебных полномочий милиционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Государственное бюро расследований по факту применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека, открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 (умышленное убийство; превышение служебных полномочий работниками правоохранительного органа) УК Украины.

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