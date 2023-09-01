Два российских вертолета и один самолет не смогли сбить украинский беспилотник: в ГУР показали видео

Во временно оккупированном Крыму два боевых российских вертолета и один самолет за время длительной погони так и не смогли уничтожить украинский беспилотник.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Указано, что инцидент произошел вблизи мыса Тарханкут.

— Несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с “поля боя” и успешно вернулся на базу, — говорится в сообщении.

Разведчики отметили, что БпЛА ГУР все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.

Вечером 31 августа в Феодосии и на Старокрымском полигоне были слышны взрывы.

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