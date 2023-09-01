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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Два російські гелікоптери та один літак не змогли збити український безпілотник: у ГУР показали відео

Два російські гелікоптери та один літак не змогли збити український безпілотник: у ГУР показали відео
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Криму два бойових російських гелікоптери та один літак за час тривалої погоні так і не змогли знищити український безпілотник.

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначено, що інцидент стався поблизу мису Тарханкут.

– Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з „поля бою“ та успішно повернувся на базу, – йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначили, що БПЛА ГУР дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з російською ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією.

Ввечері 31 серпня у Феодосії та на Старокримському полігоні було чутно вибухи.

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