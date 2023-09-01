Карта боевых действий на 01.09.2023 – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло более 25 боевых столкновений.

Об этом 1 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 01.09.2023

Ситуация на фронте на 1 сентября 2023

На Лиманском направлении российские войска безуспешно наступали в районе Новоегоровки Луганской области.

На Марьинском направлении армия РФ провалила наступление в районе Новомихайловки.

Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области.

На Мелитопольском направлении Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери РФ на 1 сентября 2023

личного состава – около 263 490 (+470);

танков ‒ 4 459 (+23);

боевых бронированных машин – 8 613 (+9);

артиллерийских систем – 5 530 (+23);

реактивных систем залпового огня – 735 (+1);

средств противовоздушной обороны – 500;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 421 (+4);

крылатых ракет ‒ 1 445;

кораблей (катеров) ‒ 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 009 (+33);

специальной техники – 831 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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