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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 01.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло более 25 боевых столкновений.

Об этом 1 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 01.09.2023

Карта бойових дій 31 серпня 2023

Фото: ISW

Ситуация на фронте на 1 сентября 2023

На Лиманском направлении российские войска безуспешно наступали в районе Новоегоровки Луганской области.

На Марьинском направлении армия РФ провалила наступление в районе Новомихайловки.

Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области.

На Мелитопольском направлении Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери РФ на 1 сентября 2023

  • личного состава – около 263 490 (+470);
  • танков ‒ 4 459 (+23);
  • боевых бронированных машин – 8 613 (+9);
  • артиллерийских систем – 5 530 (+23);
  • реактивных систем залпового огня – 735 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 500;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 421 (+4);
  • крылатых ракет ‒ 1 445;
  • кораблей (катеров) ‒ 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 009 (+33);
  • специальной техники – 831 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 555-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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