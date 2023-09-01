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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 01.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Про це 1 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 01.09.2023

Карта бойових дій 31 серпня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 1 вересня 2023

  • особового складу ‒ близько 263 490 (+470);
  • танків ‒ 4 459 (+23);
  • бойових броньованих машин ‒ 8 613 (+9);
  • артилерійських систем – 5 530 (+23);
  • реактивних систем залпового вогню – 735 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 500;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 421 (+4);
  • крилатих ракет ‒ 1 445;
  • кораблів (катерів) ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 009 (+33);
  • спеціальної техніки ‒ 831 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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