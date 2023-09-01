Карта бойових дій на 01.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Про це 1 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 01.09.2023

Втрати РФ на 1 вересня 2023

особового складу ‒ близько 263 490 (+470);

танків ‒ 4 459 (+23);

бойових броньованих машин ‒ 8 613 (+9);

артилерійських систем – 5 530 (+23);

реактивних систем залпового вогню – 735 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 500;

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 421 (+4);

крилатих ракет ‒ 1 445;

кораблів (катерів) ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 009 (+33);

спеціальної техніки ‒ 831 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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