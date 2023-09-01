Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Группа украинских солдат завершила программу подготовки на американских M1 Abrams. Ожидается, что Украина получит первые десять танков уже в середине сентября.

Об этом сообщает Politico.

Полковник США Мартин О’Доннелл сообщил, что около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Недавно солдаты завершили один из последних этапов программы — общевойсковые учения батальонов на полигоне Хоэнфельс.

По словам представителя Министерства обороны и другого лица, знакомого с ходом переговоров, Украина получит первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября.

— Десять танков сейчас находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину, — сказал источник издания.

О’Доннелл также отметил, что США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени. В то же время он отказался назвать конкретные сроки.

Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст украинским войскам преимущество, необходимое для прорыва обороны России во время контрнаступления.

Ранее стало известно, что Минобороны США заказало для Украины ракеты средней дальности AMRAAM.

Читайте также
Два российских вертолета и один самолет не смогли сбить украинский беспилотник: в ГУР показали видео
Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ

Источник: Politico
Война в Украине, США, Танки для Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Работаем с территории России: Буданов об атаке на аэродром в Пскове
Кирило Буданов
Данилов анонсировал изменения относительно ограниченно годных в военное время
Олексій Данілов
За год количество ВПЛ увеличилось на 300 тыс. человек — Верещук
Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ
Два российских вертолета и один самолет не смогли сбить украинский беспилотник: в ГУР показали видео
Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Винницкой области старые Жигули превращают в экспериментальные багги для ВСУ
Багі ПО-УКРАЇНСЬКИ
Заглянуть в недоступные места: как 3D-сканирование помогает в расследовании преступлений РФ
Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь