Украина получит первые 10 танков Abrams уже в сентябре — СМИ

Группа украинских солдат завершила программу подготовки на американских M1 Abrams. Ожидается, что Украина получит первые десять танков уже в середине сентября.

Об этом сообщает Politico.

Полковник США Мартин О’Доннелл сообщил, что около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии. Недавно солдаты завершили один из последних этапов программы — общевойсковые учения батальонов на полигоне Хоэнфельс.

По словам представителя Министерства обороны и другого лица, знакомого с ходом переговоров, Украина получит первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября.

— Десять танков сейчас находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину, — сказал источник издания.

О’Доннелл также отметил, что США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени. В то же время он отказался назвать конкретные сроки.

Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст украинским войскам преимущество, необходимое для прорыва обороны России во время контрнаступления.

Ранее стало известно, что Минобороны США заказало для Украины ракеты средней дальности AMRAAM.

Источник : Politico

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