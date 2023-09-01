Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації

У мережі показали унікальне відео спецоперації на летовищі у російському Пскові.

Ексклюзивні кадри оприлюднив громадський діяч та блогер Сергій Стерненко у месенджері Telegram. Відео йому надало ГУР, для якого той збирав кошти на дрони.

— Унікальне відео спецоперації у Пскові! Спільно із Головним управлінням розвідки за ваші кошти нами було поставлено засоби ураження, які знищили два Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька літаків, – написав Стерненко.

Загальна сума збитків, завданих країні-терористу, складає близько $200 млн. На відео моменти ураження літаків.

Стерненко додав, що це українська розробка. Про їхню закупівлю не звітували та поки не будуть розкривати, що це були за засоби та їхні можливості. Він додав, що “на так званій Росії буде і далі вибухати”.

В ніч проти 30 серпня повідомлялося про масштабну пожежу і вибухи в районі аеропорту в Пскові. Російські федеральні ЗМІ повідомляли про пошкодження щонайменше чотирьох літаків Іл-76.

На думку військового експерта Сергія Кузана, ця атака БпЛА на псковське летовище показала, що на території Росії немає безпечних місць.

Джерело: Сергій Стерненко

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