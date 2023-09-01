Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації

Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації

У мережі показали унікальне відео спецоперації на летовищі у російському Пскові.

Ексклюзивні кадри оприлюднив громадський діяч та блогер Сергій Стерненко у месенджері Telegram. Відео йому надало ГУР, для якого той збирав кошти на дрони.

— Унікальне відео спецоперації у Пскові! Спільно із Головним управлінням розвідки за ваші кошти нами було поставлено засоби ураження, які знищили два Іл-76, серйозно пошкодили ще два та уразили ще кілька літаків, – написав Стерненко.

Загальна сума збитків, завданих країні-терористу, складає близько $200 млн. На відео моменти ураження літаків.

Стерненко додав, що це українська розробка. Про їхню закупівлю не звітували та поки не будуть розкривати, що це були за засоби та їхні можливості. Він додав, що “на так званій Росії буде і далі вибухати”.

В ніч проти 30 серпня повідомлялося про масштабну пожежу і вибухи в районі аеропорту в Пскові. Російські федеральні ЗМІ повідомляли про пошкодження щонайменше чотирьох літаків Іл-76.

На думку військового експерта Сергія Кузана, ця атака БпЛА на псковське летовище показала, що на території Росії немає безпечних місць.

Джерело: Сергій Стерненко

Безпілотники, Війна в Україні, Росія, Сергій Стерненко
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ситуація та фронті та плани ворога: Зеленський провів засідання Ставки
Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації
Окупанти не сховаються навіть на відстані 1 тис. км: Юсов про застосування української зброї
Patriot, Юсов
Окрім мінування, встановлюють бетонні укріплення. Маляр про другу лінію оборони окупантів
війна
Мали можливість укріпитись: Гуменюк пояснила, як облаштована оборона РФ на Півдні
Наталія Гуменюк
Наказала знищити українські підручники: колаборантці з Мелітополя повідомили про підозру
СБУ повідомила про підозру колаборантці Олені Шапуровій з Мелітополя

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
Знищення літака Іл-76 на летовищі у Пскові: у мережі показали унікальні кадри спецоперації
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь