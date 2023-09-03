Британский генерал предположил, что Украина может победить до 2025 года

Запад должен нарастить производство вооружения и боеприпасов, чтобы Украина могла получить огневое преимущество над Россией раз и навсегда.

Такое мнение в статье для Financial Times высказал генерал Армии Великобритании в отставке Ричард Барронс.

Он отметил, что нынешнее контрнаступление ВСУ вряд ли сможет сократить оккупированную территорию наполовину до зимы, что, возможно, было одной из самых оптимистичных целей. Впрочем Украина показала, как российскую армию можно победить. Но по мнению эксперта это может произойти только в 2025 году. Поэтому западные союзники повторяют, что будут поддерживать Киев “столько, сколько понадобится”.

Силы обороны Украины смогли прорвать только первую линию окопов, чтобы взять Роботино на юге после боев в течение многих недель на минных полях. Продвижение на том направлении составляет около 12 километров, нужно преодолеть еще 88 километров до моря, чтобы перерезать так называемый сухопутный мост из РФ в Крым. К северу и югу от Бахмута продвижение составляет около 8 километров, до главной российской оборонительной линии остается 16 километров, а до границы — 96 километров.

Также по мнению британского генерала убийство главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и высшего руководства его группы наемников не повлияло на боевые действия, за исключением, возможно, усиления лояльности войск к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Российские войска растянуты, истощены и не имеют резервов, но если они просто не сдадутся, путь впереди будет еще долгий.

— Украина имеет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы прикрыть около трети территории страны. Проблема нехватки артиллерийских боеприпасов была решена лишь временно, когда США предоставили кассетные снаряды. Украина сможет восстановить ВВС только к середине 2024 года, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну как минимум на следующий год, — написал Барронс.

Было бы катастрофой допустить, чтобы то, что осталось от резервного 10-го корпуса, было разбито на куски на российских оборонительных рубежах из-за поспешного графика. Большие войны — а это война за национальное выживание вдоль почти 1000 километров линии фронта — ведутся в том масштабе и темпе, в котором они развиваются. Британский генерал считает, что победа над Россией зависит от 5 важных шагов.

Во-первых, Киев не должен настаивать на существенном успехе на поле боя до того, как появятся средства для его достижения. Война никогда не бывает успешной, если она ведется на короткой дистанции: Украина должна стать сильнее, а Россия — слабее, иначе это приведет к патовой ситуации.

Во-вторых, необходимо продолжать непрерывное давление на российскую оккупацию в течение всей зимы. Это означает продолжение успешных операций в духе “откусить и удержать” (то есть речь идет о продвижении короткими отрезками, чтобы уменьшить потери и оставаться под прикрытием артиллерии и ПВО). Для этого понадобится постоянное пополнение живой силы и боеприпасов. Прижатие российских войск к фронту будет неуклонно истощать силы, волю и резервы. Даже если моральный дух российской армии уже низкий, его нужно сделать еще хуже.

В-третьих, Украина должна системно ослаблять военную хватку России на своих территориях до 2024 года и далее. Важным остается уничтожение артиллерии, а также удары по целям по всей оккупированной территории Украины.

— Цель состоит в том, чтобы уничтожить российский военный потенциал быстрее, чем его можно будет заменить, и сделать его неспособным противостоять более сильному будущему украинскому наступлению. Киев вынужден соблюдать западное ограничение на использование предоставленной им техники и боеприпасов на территории самой России. Но он все равно должен применить собственную изобретательность и смелость, чтобы нанести сильный удар за пределами своих границ, — рассказывает эксперт.

В-четвертых, необходимо нейтрализовать российский Черноморский флот как главный двигатель разрушительных обстрелов московскими крылатыми ракетами и блокады экспорта зерна. Собственные ракетные удары Украины и быстро растущий потенциал морских беспилотников могут повредить российские корабли быстрее, чем они будут заменены.

— До весны 2024 года Черноморский флот не должен играть значительной роли в этой войне, — отмечает Барронс.

Пятый и самый важный аспект заключается в том, чтобы признать, что эта война зависит от оборонно-промышленного потенциала Запада и Украины как определяющего фактора военного успеха. Украинская кампания сейчас полагается на союзников, которые наращивают свою оборонную промышленность. Боеприпасы с недавно расширенных производственных линий начнут поступать в достаточном количестве как минимум с середины 2024 года. Это должно сделать возможным значительный перелом в наступательных возможностях Киева.

Источник : Financial Times

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