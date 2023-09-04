Как снайперская винтовка среди танков: механик-водитель ВСУ рассказал о бое на Challenger 2

Механик-водитель одного из танковых подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ поделился впечатлениями от применения в бою британского танка Challenger 2.

Соответствующее видео в Twitter обнародовало Министерство обороны Украины.

Военный отметил, что Challenger — это как “снайперская винтовка среди всех танков”.

— Его преимущество в том, что он дальнобойный, очень точный. Это машина, которая должна выезжать на дальнее расстояние и работать только по вражеской технике, — сказал он.

“A sniper rifle among tanks” — A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2 tank in battle. — “We could use a few more companies in Ukraine… russian tanks would be too scared to come out.” pic.twitter.com/18tcMMIRuj — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2023

Механик-водитель рассказал, что эксплуатировал такие танки, как Т-64, Т-72 и Т-80, однако, по его мнению, Challenger 2 значительно лучше и безопаснее этих машин.

— Я ездил на Т-64, на Т-72 и на Т-80 воевал — до одной попытки только попадет по тебе и все, шансов много нет, сразу БК срабатывает и ты летишь в воздух. На этом танчике (Challenger 2 — Ред.) БК расположен так, что может выдержать несколько попаданий и если даже пробьет, то не факт, что попадет в БК и он сдетонирует, — объяснил он.

Подытоживая, военный отметил, что для усиления возможностей ВСУ было бы неплохо получить на вооружение еще несколько рот таких танков.

Напомним, в апреле 2023 года Великобритания передала Украине 14 основных боевых танков Challenger 2, защищенных бронированными корпусами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.