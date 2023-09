Как снайперская винтовка среди танков: механик-водитель ВСУ рассказал о бое на Challenger 2

Механик-водитель одного из танковых подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ поделился впечатлениями от применения в бою британского танка Challenger 2.

Соответствующее видео в Twitter обнародовало Министерство обороны Украины.

Военный отметил, что Challenger — это как “снайперская винтовка среди всех танков”.

“A sniper rifle among tanks” — A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2 tank in battle. — “We could use a few more companies in Ukraine… russian tanks would be too scared to come out.” pic.twitter.com/18tcMMIRuj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2023