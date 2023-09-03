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Петр Черник, военный аналитик, полковник запаса

ВСУ движутся к оперативному окружению Бахмута: эксперт рассказал, что произошло на фронте за август

бої на фронті, ЗСУ, війна в Україні

За последнюю неделю лета ВСУ продвинулись вперед на отдельных участках фронта и сделали серьезный шаг к обвалу Южного плацдарма противника.

Также украинские военные уничтожили рекордное количество артиллерийских установок, успешно подавляя огневую мощь армии РФ.

Что произошло на фронте в течение августа и на каких направлениях ВСУ продвинулись вперед — читайте далее в материале.

ВСУ движутся к оперативному окружению Бахмута

Военный эксперт Петр Черник в комментарии Фактам ICTV рассказал, что возле Бахмута и на Купянско-Лиманском направлении идут ожесточенные бои.

Существует высокая вероятность, что российские войска в Бахмуте попадут в оперативное окружение.

— Там за неделю было освобождено около 1 кв. км. На самом деле, это очень много. Километр вперед и по фронту — это очень существенно и ощутимо. Как только сложится оперативное окружение — тот контингент будет или уничтожен, или было бы хорошо, если бы эти несколько тысяч россиян сдались в плен. Это был бы действительно первый серьезный мотивационный надлом, — объяснил эксперт.

Бахмут - карта

Фото: DeepState

На Купянском направлении противник попытался осуществить атакующие действия, однако украинские защитники отбили все атаки.

Эксперт объяснил, что войска РФ пытаются штурмовать на этом направлении из-за того, что не могут проиграть Бахмут, который является политически важным для российского диктатора Владимира Путина.

— Выйти из Бахмута — это поражение для Путина. Россияне считают, что мы будем перебрасывать силы и средства на Купянское направление и таким образом ситуация возле Бахмута для них улучшится. На самом деле, логично с их стороны, потому что то направление относительно легко обеспечивать доставкой боеприпасов автомобилями, потому что не очень большое расстояние до самой РФ, — сказал Черник.

По его словам, сейчас на Купянском направлении все происходит в режиме относительного равновесия, однако преимущество на стороне ВСУ, поскольку наши военные постепенно движутся вперед.

Прорыв первой линии обороны РФ на Запорожье

На так называемом Токмакском или Бердянско-Мелитопольском направлении ВСУ продвинулись вперед и прорвали первую линию обороны россиян.

Черник отметил, что это самая серьезная линия обеспечения, потому что на 1 кв. м приходится до 5 взрывных устройств.

— Применять специальные машины для разминирования мы не можем, потому что это удобная цель. Может работать только пехота, и только ночью. Но, тем не менее, ВСУ дошли до главной так называемой линии Суровикина. В условиях сухой погоды имеем минимум два месяца выйти на Северное Приазовье. Если удастся выйти на Северное Приазовье и отрубить сухопутный коридор РФ в Крым — то Южный плацдарм может обвалиться, — сказал он.

По словам эксперта, для строительства второй и третьей линии обороны РФ было потрачено меньше ресурсов и средств.

— Если в первую линию обороны россияне сконцентрировали до 60% всего, что могли, то там — 40%. Но 40% это тоже много, это еще надо прорывать. Самая главная ошибка, которую могут допустить украинцы — думать, что завтра все пойдет невероятно быстро, — сказал Черник, подчеркнув, что противник бьется насмерть и его нельзя недооценивать.

Что произошло на фронте в Украине за неделю — объяснение военного эксперта

Рекордное уничтожение вражеской артиллерии

В течение августа ВСУ уничтожили 691 артиллерийскую установку РФ. Эксперт назвал это “абсолютным рекордом” за весь период полномасштабной войны.

В среднем за 1,5 года украинские воины уничтожали более 200 установок в месяц, однако, начиная с мая — их количество превысило 500.

— Май — 553 (уничтоженных артустановок — Ред.), июнь — 688, июль — 677, и вот снова рекорд — 691. Эта война на 95% является войной артиллерии. Россияне имели запасы на складах в пределах 5,5 тыс. Мы уже этот показатель превысили. Штатная довоенная артиллерия РФ уничтожена, правда, еще есть более 10 тыс. на складах.

Но Россия снимать с консервации, приводить в бой, ремонтировать может не более 200-300 установок в месяц. А мы уничтожаем более 600. Рано или поздно эта перекрестная точка, когда они не будут успевать обеспечивать фронт более-менее рабочей артиллерией, наступит. Четыре месяца подряд мы ее ускоряем, — сказал Петр Черник.

Подытоживая, эксперт выделил три ключевых события, которые произошли за август.

В частности, это потенциальный обвал Южного плацдарма, опережающее истребление артиллерии, а также хорошие новости по авиации, поскольку “именно авиация поможет переломить ход войны”.

— В завершение лета ВСУ сделали первый большой серьезный шаг к приближению точки надлома. Есть сдержанный оптмизм, что в условиях сухой погоды это может произойти. Но очень сдержанный, потому что война — это явление сложное, все может измениться. Противник бьется насмерть. Как только дойдем то мокрого грунта, то зайдем в фазу войны, которую я характеризую как огневое равновесие, — добавил Черник.

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Deepstatemap

Масштабируемость ударов по территории РФ будет расти

Комментируя многочисленные атаки БпЛА на Москву, эксперт отметил, что ВСУ дают россиянам несимметричный ответ. Война постепенно переходит на территорию РФ, а “это исторический успех”.

— Вся российская недонация должна чувствовать давление этой войны на себе. Почему именно Москва и почему это важно? Ревизуется их система противовоздушной обороны, их хваленые комплексы не могут справиться с этими летательными аппаратами. Россия до сих пор остается вторым экспортером в мире, а значит, штат их закупщиков, Индонезия, Малайзия, задумаются, а стоит ли это оружие покупать. Это очень серьезный удар по кошельку, — сказал Черник.

Также целью атак на РФ является давление на непосредственно политическую элиту самой Москвы.

— Вполне возможно, что очередная фаза их внутреннего противоборства будет нарастать. Масштабируемость этого процесса будет расти. Мы субъективизировались как милитарное государство и теперь мы навязываем логику боевых действий противнику, а не он нам, — отметил эксперт.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Петр Черник, Російська агресія, українські військові
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