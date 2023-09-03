ЗСУ рухаються до оперативного оточення Бахмута: експерт розповів, що відбулося на фронті за серпень

За останній тиждень літа ЗСУ просунулися вперед на окремих ділянках фронту та зробили серйозний крок до обвалу Південного плацдарму противника.

Також українські військові знищили рекордну кількість артилерійських установок, успішно подавляючи вогневу міць армії РФ.

Що відбулося на фронті протягом серпня та на яких напрямках ЗСУ просунулися вперед – читайте далі у матеріалі.

ЗСУ рухаються до оперативного оточення Бахмута

Військовий експерт Петро Черник у коментарі Фактам ICTV розповів, що біля Бахмута та на Куп’янсько-Лиманському напрямку точаться запеклі бої.

Існує висока ймовірність, що російські війська у Бахмуті потраплять в оперативне оточення.

– Там за тиждень було звільнено близько 1 кв. км. Насправді, це дуже багато. Кілометр вперед і по фронту – це дуже суттєво і відчутно. Як тільки складеться оперативне оточення – той контингент буде або знищений, або було б добре, якби ці кілька тисяч росіян здалися у полон. Оце був би дійсно перший серйозний мотиваційний надлом, – пояснив експерт.

На Куп’янському напрямку противник спробував здійснити атакувальні дії, однак українські захисники відбили всі атаки.

Експерт пояснив, що війська РФ намагаються штурмувати на цьому напрямку через те, що не можуть програти Бахмут, який є політично важливим для російського диктатора Володимира Путіна.

– Вийти з Бахмута – це поразка для Путіна. Росіяни вважають, що ми будемо перекидати сили і засоби на Куп’янський напрямок і таким чином ситуація біля Бахмута для них покращиться. Насправді, логічно з їхнього боку, тому що той напрямок відносно легко забезпечувати довезенням боєприпасів автівками, бо не дуже велика відстань до самої РФ, – сказав Черник.

За його словами, наразі на Куп’янському напрямку все відбувається в режимі відносної рівноваги, однак перевага на боці ЗСУ, оскільки наші військові поступово рухаються вперед.

Прорив першої лінії оборони РФ на Запоріжжі

На так званому Токмакському чи Бердянсько-Мелітопольському напрямку ЗСУ просунулися вперед та прорвали першу лінію оборони росіян.

Черник наголосив, що це найсерйозніша лінія забезпечення, тому що на 1 кв. м припадає до 5 вибухових пристроїв.

– Застосовувати спеціальні машини для розмінування ми не можемо, бо це зручна ціль. Може працювати тілька піхота, і тільки вночі. Але, тим не менш, ЗСУ дійшли до головної так званої лінії Суровікіна. За умов сухої погоди маємо щонайменше два місяці вийти на Північне Приазов’я. Якщо вдасться вийти на Північне Приазов’я і відрубати сухопутній коридор РФ до Криму – то Південний плацдарм може обвалитися, – сказав він.

За словами експерта, для будівництва другої та третьої лінії оборони РФ було витрачено менше ресурсів і засобів.

– Якщо в першу лінію оборони росіяни сконцентрували до 60% всього, що могли, то там – 40%. Але 40% це також багато, це ще треба проривати. Найголовніша помилка, якої можуть припуститися українці – думати, що завтра все піде неймовірно швидко, – сказав Черник, наголосивши, що противник б’ється на смерть і його не можна недооцінювати.

Рекордне знищення ворожої артилерії

Протягом серпня ЗСУ знищили 691 артилерійську установку РФ. Експерт назвав це “абсолютним рекордом” за весь період повномасштабної війни.

У середньому за 1,5 року українські воїни нищили понад 200 установок за місяць, однак, починаючи з травня – їхня кількість перевищила 500.

– Травень – 553 (знищених артустановок – Ред.), червень – 688, липень – 677, і от знову рекорд – 691. Ця війна на 95% є війною артилерії. Росіяни мали запаси на складах у межах 5,5 тис. Ми вже цей показник перевищили. Штатну довоєнну артилерію РФ знищено, правда, ще є більше 10 тис. на складах.

Але Росія знімати з консервації, приводити до бою, ремонтувати може не більше 200-300 установок на місяць. А ми знищуємо більше 600. Рано чи пізно ця перехресна точка, коли вони не встигатимуть забезпечувати фронт більш-менш робочою артилерією, настане. Чотири місяці поспіль ми її пришвидшуємо, – сказав Петро Черник.

Підсумовуючи, експерт виділив три ключові події, які сталися за серпень.

Зокрема, це потенційний обвал Південного плацдарму, випереджальне винищування артилерії, а також хороші новини щодо авіації, оскільки “саме авіація допоможе переламати хід війни”.

– На завершення літа ЗСУ зробили перший великий серйозний крок до приближення точки надлому. Є стриманий оптмізм, що за умов сухої погоди це може статися. Але дуже стриманий, тому що війна – це явище складне, все може змінитися. Противник б’ється на смерть. Як тільки дійдемо то мокрого ґрунту, то зайдемо у фазу війни, яку я характеризую як вогнева рівновага, – додав Черник.

Масштабованість ударів по території РФ буде зростати

Коментуючи численні атаки БпЛА на Москву, експерт зауважив, що ЗСУ дають росіянам несиметричну відповідь. Війна поступово переходить на територію РФ, а “це історичний успіх”.

– Вся російська недонація має відчувати тиск цієї війни на собі. Чому саме Москва і чому це важливо? Ревізується їхня система протиповітряної оборони, їхні хвалені комплекси не можуть впоратися з цими літальними апаратами. Росія і досі залишається другим експортером у світі, а отже, штат їхніх закупівельників, Індонезія, Малазія, задумаються, а чи варто цю зброю купувати. Це дуже серйозний удар по гаманцю, – сказав Черник.

Також метою атак на РФ є безпосередньо тиск на політичну еліту самої Москви.

– Цілком можливо, що чергова фаза їхнього внутрішнього протиборства буде наростати. Масштабованість цього процесу буде зростати. Ми суб’єктивізувалися як мілітарна держава і тепер ми нав’язуємо логіку бойових дій противнику, а не він нам, – наголосив експерт.

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