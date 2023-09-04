”Трофейный” российский Ми-8 вскоре станет на боевое дежурство ВСУ — разведка
Российский вертолет Ми-8, который 9 августа удалось перегнать на территорию Украины благодаря успешной спецоперации ГУР и Нацполиции под кодовым названием Синица, в ближайшее время пополнит парк Воздушных сил ВСУ.
В украинской разведке рассказали, что эта многомесячная спецоперация требовала привлечения лучших специалистов и режима максимальной секретности, поскольку РФ принимает беспрецедентные меры безопасности для недопущения любых контактов своих авиаторов с “непроверенными” лицами.
Сначала в ГУР узнали, что один из пилотов не одобрял решение Кремля о развязывании полномасштабной войны против Украины, затем с ним удалось наладить контакт и договориться о продуктивном сотрудничестве.
В ходе спецоперации его семью удалось безопасно переправить в Украину.
Финалом спецоперации стал непосредственный перелет вертолета в указанную точку в Харьковской области. Два других члена экипажа Ми-8, которые не знали о реальных планах командира воздушного судна, решили не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки.
Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов 23 августа подтвердил проведение спецоперации с российским вертолетом Ми-8, отметив, что удалось найти правильный подход к пилоту и создать условия, чтобы вывезти незаметно всю его семью с территории России.
Фото: ГУР
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