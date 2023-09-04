”Трофейный” российский Ми-8 вскоре станет на боевое дежурство ВСУ — разведка

Российский вертолет Ми-8, который 9 августа удалось перегнать на территорию Украины благодаря успешной спецоперации ГУР и Нацполиции под кодовым названием Синица, в ближайшее время пополнит парк Воздушных сил ВСУ.

В украинской разведке рассказали, что эта многомесячная спецоперация требовала привлечения лучших специалистов и режима максимальной секретности, поскольку РФ принимает беспрецедентные меры безопасности для недопущения любых контактов своих авиаторов с “непроверенными” лицами.

Сначала в ГУР узнали, что один из пилотов не одобрял решение Кремля о развязывании полномасштабной войны против Украины, затем с ним удалось наладить контакт и договориться о продуктивном сотрудничестве.

В ходе спецоперации его семью удалось безопасно переправить в Украину.

Финалом спецоперации стал непосредственный перелет вертолета в указанную точку в Харьковской области. Два других члена экипажа Ми-8, которые не знали о реальных планах командира воздушного судна, решили не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки.

Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов 23 августа подтвердил проведение спецоперации с российским вертолетом Ми-8, отметив, что удалось найти правильный подход к пилоту и создать условия, чтобы вывезти незаметно всю его семью с территории России.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.