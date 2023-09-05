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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 05.09.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 29 боевых столкновений.

Об этом сообщили 5 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 05.09.2023

Карта бойових дій 4 вересня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 5 сентября 2023 года

  • личного состава – около 265 680 (+560);
  • танков – 4 489 (+9);
  • боевых бронированных машин – 8 670 (+7);
  • артиллерийских систем – 5 649 (+38);
  • реактивных систем залпового огня – 747 (+6);
  • средств противовоздушной обороны – 504 (+1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 512 (+31);
  • крылатых ракет – 1 447;
  • кораблей (катеров) ‒ 19;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 175 (+26);
  • специальной техники – 851 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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