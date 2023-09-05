Карта боевых действий на 05.09.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 29 боевых столкновений.
Об этом сообщили 5 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 05.09.2023
Потери РФ на 5 сентября 2023 года
- личного состава – около 265 680 (+560);
- танков – 4 489 (+9);
- боевых бронированных машин – 8 670 (+7);
- артиллерийских систем – 5 649 (+38);
- реактивных систем залпового огня – 747 (+6);
- средств противовоздушной обороны – 504 (+1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 512 (+31);
- крылатых ракет – 1 447;
- кораблей (катеров) ‒ 19;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 175 (+26);
- специальной техники – 851 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 559-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная