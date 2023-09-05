Карта бойових дій на 05.09.2023 – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

Про це 5 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 05.09.2023

Втрати РФ на 5 вересня 2023 року

особового складу ‒ близько 265 680 (+560);

танків ‒ 4 489 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 8 670 (+7);

артилерійських систем – 5 649 (+38);

реактивних систем залпового вогню – 747 (+6);

засобів протиповітряної оборони ‒ 504 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31);

крилатих ракет ‒ 1 447;

кораблів (катерів) ‒ 19;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 175 (+26);

спеціальної техніки ‒ 851 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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