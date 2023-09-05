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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 05.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

Про це 5 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 05.09.2023

Карта бойових дій 4 вересня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 5 вересня 2023 року

  • особового складу ‒ близько 265 680 (+560);
  • танків ‒ 4 489 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 8 670 (+7);
  • артилерійських систем – 5 649 (+38);
  • реактивних систем залпового вогню – 747 (+6);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 504 (+1);
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31);
  • крилатих ракет ‒ 1 447;
  • кораблів (катерів) ‒ 19;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 175 (+26);
  • спеціальної техніки ‒ 851 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, Росія, РФ
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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
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