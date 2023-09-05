В разведке Британии уже знают вероятные результаты псевдовыборов на ВОТ
Кремль стремится обеспечить свой контроль и влияние на оккупированные регионы с помощью псевдовыборов.
В частности, в разведке Минобороны Великобритании не исключают, что доминирующая политическая партия РФ Единая Россия “получит” в четырех оккупированных областях Украины большинство и, согласно опросу Кремля, наберет по меньшей мере 80% голосов.
К слову, “голосование” уже стартовало в оккупированном Мариуполе Донецкой области и в захваченных населенных пунктах Запорожской области.
Хотя “выборы” на временно оккупированных территориях (ВОТ) запланированы на 8-10 сентября (в РФ единым днем голосования определили 10 сентября. – Ред.).
По данным Центра национального сопротивления, оккупанты значительно завысили количество избирателей в списках.
К тому же, среди более 1 тыс. кандидатов не хватает квалифицированных, опытных, а главное – независимых претендентов, которые бы не были членами поддерживаемых Кремлем партий.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная