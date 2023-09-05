В разведке Британии уже знают вероятные результаты псевдовыборов на ВОТ

Кремль стремится обеспечить свой контроль и влияние на оккупированные регионы с помощью псевдовыборов.

В частности, в разведке Минобороны Великобритании не исключают, что доминирующая политическая партия РФ Единая Россия “получит” в четырех оккупированных областях Украины большинство и, согласно опросу Кремля, наберет по меньшей мере 80% голосов.

К слову, “голосование” уже стартовало в оккупированном Мариуполе Донецкой области и в захваченных населенных пунктах Запорожской области.

Хотя “выборы” на временно оккупированных территориях (ВОТ) запланированы на 8-10 сентября (в РФ единым днем голосования определили 10 сентября. – Ред.).

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты значительно завысили количество избирателей в списках.

К тому же, среди более 1 тыс. кандидатов не хватает квалифицированных, опытных, а главное – независимых претендентов, которые бы не были членами поддерживаемых Кремлем партий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Ministry of Defence

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