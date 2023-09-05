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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

От кассетных боеприпасов РФ в Украине в 2022-м пострадали почти 900 человек — отчет

касетні боєприпаси
Фото: Getty Images

В 2022 году зафиксировано не менее 1 172 пострадавших из-за использования кассетных боеприпасов в восьми странах, из которых только в Украине погибли или ранены не менее 890 человек. Подавляющее большинство — гражданские лица.

Об этом сообщается в ежегодном мониторинговом отчете Коалиции по запрету кассетных боеприпасов (CMC), презентация которого состоялась 5 сентября на площадке ООН в Женеве.

Там отмечается, что резкое увеличение количества гражданских лиц, погибших и получивших ранения от кассетных боеприпасов, за последний год подчеркивает настоятельную необходимость прекратить использование этого оружия и присоединения всех стран к глобальному запрету.

Аналитики говорят, что РФ неоднократно применяла кассетные боеприпасы в Украине с момента вторжения в феврале 2022 года, ВСУ также использовали такое оружие, но “в меньшей степени”, хотя ситуация может измениться после его  поставки из США.

Всего в мире за прошлый год в результате использования кассетных снарядов ранены 987 человек и по меньшей мере 185 человек погибли. 71% жертв — это дети.

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касетні боєприпаси

Война в Украине, касетні боєприпаси, Російська агресія, США-Украина
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