От кассетных боеприпасов РФ в Украине в 2022-м пострадали почти 900 человек — отчет
В 2022 году зафиксировано не менее 1 172 пострадавших из-за использования кассетных боеприпасов в восьми странах, из которых только в Украине погибли или ранены не менее 890 человек. Подавляющее большинство — гражданские лица.
Об этом сообщается в ежегодном мониторинговом отчете Коалиции по запрету кассетных боеприпасов (CMC), презентация которого состоялась 5 сентября на площадке ООН в Женеве.
Там отмечается, что резкое увеличение количества гражданских лиц, погибших и получивших ранения от кассетных боеприпасов, за последний год подчеркивает настоятельную необходимость прекратить использование этого оружия и присоединения всех стран к глобальному запрету.
Аналитики говорят, что РФ неоднократно применяла кассетные боеприпасы в Украине с момента вторжения в феврале 2022 года, ВСУ также использовали такое оружие, но “в меньшей степени”, хотя ситуация может измениться после его поставки из США.
Всего в мире за прошлый год в результате использования кассетных снарядов ранены 987 человек и по меньшей мере 185 человек погибли. 71% жертв — это дети.
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