Від касетних боєприпасів РФ в Україні у 2022-му постраждали майже 900 осіб – звіт

У 2022 році зафіксовано щонайменше 1 172 постраждалих через використання касетних боєприпасів у восьми країнах, з яких лише в Україні загинули або поранені щонайменше 890 осіб. Переважна більшість – цивільні особи.

Про це повідомляється у щорічному моніторинговому звіті Коаліції із заборони касетних боєприпасів (CMC), презентація якого відбулася 5 вересня на майданчику ООН у Женеві.

Там наголошується, що різке збільшення кількості цивільних осіб, які загинули і отримали поранення від касетних боєприпасів, за останній рік підкреслює нагальну потребу припинити використання цієї зброї та приєднання усіх країн до глобальної заборони.

Аналітики зауважують, що РФ неодноразово застосовувала касетні боєприпаси в Україні з моменту вторгнення в лютому 2022 року, ЗСУ також використовували таку зброю, але “меншою мірою”, хоча ситуація може змінитися після його постачання зі США.

Загалом у світі за минулий рік внаслідок використання касетних снарядів поранено 987 осіб та щонайменше 185 людей загинули. 71% жертв – це діти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.