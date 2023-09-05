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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Зеленский и Сырский обсудили потребности подразделений на Бахмутском направлении

Зеленський, Сирський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский вместе с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским посетили боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Глава государства заслушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТГ Лиман и ОТГ Соледар.

Также Зеленский побывал в расположении 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр, 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

— Обсудили с Владимиром Зеленским обеспечение артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационный транспорт и средства РЭБ, — сообщил Сырский в Telegram.

За мужество и самоотверженность в защите суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский наградил воинов, которые входят в состав ОСГВ Хортица, орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней, За мужество II-III степеней и орденами княгини Ольги.

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Зеленский и Сырский обсудили потребности подразделений на Бахмутском направлении

Война в Украине, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Російська агресія
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