Зеленський і Сирський обговорили потреби підрозділів на Бахмутському напрямку
Президент Володимир Зеленський разом із командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським відвідали бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.
Глава держави заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ Лиман та ОТУ Соледар.
Також Зеленський побував у розташуванні 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр, 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
– Обговорили з Володимиром Зеленським забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ, – поінформував Сирський у Telegram.
За мужність і самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України Зеленський нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ Хортиця, орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, За мужність ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.
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