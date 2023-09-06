Каждый второй человек в мире испытывает влияние вторжения России в Украину — Зеленская

Влияние развязанной войны России против Украины на себе ощущает каждый второй человек в мире.

С таким утверждением выступила первая леди Елена Зеленская во время пресс-брифинга на полях третьего Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Ее оценка основывалась на исследовании, проведенном в 11 странах.

— Сегодня мы услышали результаты исследования, которое было проведено по ментальному здоровью в 11 странах мира. Для нас его провела британская компания. Что интересно? Шокирующая цифра — что влияние войны в Украине на себе ощущает каждый второй человек в мире. То есть люди в Японии, Польше, Бразилии чувствуют печаль, когда видят новости из Украины, одновременно тревожатся за свое будущее, — отметила она.

Елена Зеленская добавила, что российское вторжение в Украину разрушает не только благосостояние, в том числе и ментальное, украинцев, но и имеет плохие последствия для психологического состояния людей во всем мире.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в Киеве проходит третий Саммит первых леди и джентльменов, который в этом году имеет тематику ментального здоровья.

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