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Украина готовится подписать обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой — Шмыгаль

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина готовится к подписанию обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. В пятницу, 8 сентября, правительство согласовало соответствующий проект распоряжения президента.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Это современное, прогрессивное соглашение, которое важно для увеличения инвестиций, активизации торговли услугами и развития цифровой торговли. В торговле услугами мы впервые имеем соглашение по принципу “открыто все, что не указано в соглашении” — это особенно важно для гибкого мира услуг, где постоянно появляются новые сервисы, особенно цифровые, — сказал Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам премьер-министра, соглашение четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом.

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Шмыгаль добавил, еще один важный элемент соглашения — кросс-кумуляция товаров.

— Соглашение предусматривает, что режим свободной торговли распространяется на товары, которые содержат составляющие также из ЕС, Великобритании и Израиля, с которыми мы также имеем совместные соглашения. Это усилит интеграцию украинских производителей в глобальные цепи поставок, — отметил премьер-министр.

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Источник: Кабмин
Денис Шмыгаль, Канада, уряд
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