Украина готовится подписать обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой — Шмыгаль
Украина готовится к подписанию обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. В пятницу, 8 сентября, правительство согласовало соответствующий проект распоряжения президента.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Это современное, прогрессивное соглашение, которое важно для увеличения инвестиций, активизации торговли услугами и развития цифровой торговли. В торговле услугами мы впервые имеем соглашение по принципу “открыто все, что не указано в соглашении” — это особенно важно для гибкого мира услуг, где постоянно появляются новые сервисы, особенно цифровые, — сказал Шмыгаль во время заседания правительства.
По словам премьер-министра, соглашение четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом.
Шмыгаль добавил, еще один важный элемент соглашения — кросс-кумуляция товаров.
— Соглашение предусматривает, что режим свободной торговли распространяется на товары, которые содержат составляющие также из ЕС, Великобритании и Израиля, с которыми мы также имеем совместные соглашения. Это усилит интеграцию украинских производителей в глобальные цепи поставок, — отметил премьер-министр.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик