Україна готується підписати оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою – Шмигаль
Україна готується до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою. У п’ятницю, 8 вересня, уряд погодив відповідний проєкт розпорядження президента.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Це сучасна, прогресивна угода, яка важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами та розвитку цифрової торгівлі. У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом “відкрито все, що не зазначено в угоді” – це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з’являються нові сервіси, особливо цифрові, – сказав Шмигаль під час засідання уряду.
За словами прем’єр-міністр, угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці загалом.
Шмигаль додав, ще один важливий елемент угоди – крос-кумуляція товарів.
– Угода передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові також із ЄС, Британії та Ізраїлю, з якими ми також маємо спільні угоди. Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання, – зазначив прем’єр-міністр.
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