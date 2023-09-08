Україна готується підписати оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою – Шмигаль

Україна готується до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою. У п’ятницю, 8 вересня, уряд погодив відповідний проєкт розпорядження президента.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Це сучасна, прогресивна угода, яка важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами та розвитку цифрової торгівлі. У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом “відкрито все, що не зазначено в угоді” – це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з’являються нові сервіси, особливо цифрові, – сказав Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем’єр-міністр, угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці загалом.

Зараз дивляться

Шмигаль додав, ще один важливий елемент угоди – крос-кумуляція товарів.

– Угода передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові також із ЄС, Британії та Ізраїлю, з якими ми також маємо спільні угоди. Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання, – зазначив прем’єр-міністр.

Джерело : Урядовий портал

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.