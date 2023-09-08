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Юлия Соколова, редактор ленты

Зеленский о контрнаступлении: Оно быстрее, чем новые санкционные пакеты против РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Скорость контрнаступления Вооруженных сил Украины сейчас превышает скорость принятия Западом новых санкционных пакетов против РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на 18 встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Он обратил внимание, что развязанная РФ война сложная, и многие процессы замедляются: в частности, введение новых санкций и предоставление оружия.

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– Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия… Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты, – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что чем быстрее Украина будет получать мощное дальнобойное оружие от союзников, тем быстрее будет контрнаступление ВСУ и освобождение территорий. Речь идет о конкретной военной технике, в частности, о современных истребителях.

– Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр – это человеческая жизнь… Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление, — объяснил Зеленский.

По его словам, важно то, что наши военные идут вперед, а инициатива на поле боя – на стороне Украины. Зеленский призвал не сравнивать нынешнее контрнаступление с предыдущими операциями ВСУ, а вспомнить о том, какую часть территорий уже удалось освободить.

– Мы не должны сравнивать то, что было вчера. Мы должны сравнивать, где все мы были в другой жизни – 24 февраля, когда было ощущение оккупации нашего государства. А сегодня мы освободили большую часть нашей территории, – заявил президент.

Он добавил, что, помогая украинцам, страны-партнеры также защищают безопасность, свободу и жизни собственных граждан.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Зброя для України, ВСУ, контрнаступ, Санкції проти Росії, Ялтинська європейська стратегія
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