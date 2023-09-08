Зеленський про контрнаступ: Швидший, ніж нові санкційні пакети проти РФ

Швидкість контрнаступу Збройних сил України на сьогодні перевищує швидкість ухвалення Заходом нових санкційних пакетів проти РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час панельної дискусії на 18-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Він звернув увагу, що розв’язана РФ війна складна, і багато процесів уповільнюються: зокрема, запровадження нових санкцій та надання зброї.

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– Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї… Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети, – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що чим швидше Україна отримуватиме потужну далекобійну зброї від союзників, тим швидшим буде контрнаступ ЗСУ та звільнення територій. Ідеться про конкретну військову техніку, зокрема, про сучасні винищувачі.

– Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Якщо в небі нас немає, а Росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ, – пояснив Зеленський.

За його словами, важливо те, що наші військові йдуть уперед, а ініціатива на полі бою – на боці України. Зеленський закликав не порівнювати нинішній контрнаступ з попередніми операціями ЗСУ, а згадати про те, яку частину територій вже вдалося звільнити.

– Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території, – заявив президент.

Він додав, що, допомагаючи українцям, країни-партнери також захищають безпеку, свободу та життя власних громадян.

Джерело : Офіс президента

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