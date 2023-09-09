Карта боевых действий на 09.09.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Россияне нанесли 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины.

Карта боевых действий в Украине на 09.09.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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