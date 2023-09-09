Карта бойових дій на 09.09.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Росіяни завдали 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України.
Карта бойових дій в Україні на 09.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик