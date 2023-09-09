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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 09.09.2023 – ситуація на фронті

війна артилерія
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Росіяни завдали 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України.

Карта бойових дій в Україні на 09.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 9 вересня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні
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Карта бойових дій на 09.09.2023 – ситуація на фронті

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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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Карта бойових дій на 09.09.2023 – ситуація на фронті
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