Карта бойових дій на 09.09.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Росіяни завдали 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України.

Карта бойових дій в Україні на 09.09.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 563-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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