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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Крымский мост получил существенные повреждения и уже не будет функционировать полноценно — Гуменюк

Наталія Гуменюк
Фото: Media Center Ukraine — Odesa

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона сообщила Крымский мост получил существенные повреждения, и уже не будет функционировать так полноценно, как раньше. Да и вообще у него осталось не так много времени.

– Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним — конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны, – сказала она.

Гуменюк отметила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и сами себе не могут справиться с его использованием как полноценной конструкции.

Напомним, в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении трех быстроходных военных катеров с десантными группами ВСУ.

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Война в Украине, Керченский мост, Крым, Міст, Російська агресія
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