Крымский мост получил существенные повреждения и уже не будет функционировать полноценно — Гуменюк
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона сообщила Крымский мост получил существенные повреждения, и уже не будет функционировать так полноценно, как раньше. Да и вообще у него осталось не так много времени.
– Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним — конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны, – сказала она.
Гуменюк отметила, что именно из-за угроз россияне постоянно перекрывают мост и сами себе не могут справиться с его использованием как полноценной конструкции.
Напомним, в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении трех быстроходных военных катеров с десантными группами ВСУ.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик