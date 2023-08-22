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Юлия Захарченко, редактор ленты

Другого варианта нет, Украина будет освобождать Крым военным путем — Данилов

Другого варианта нет, Украина будет освобождать Крым военным путем — Данилов
Фото: Факти ICTV

Вероятнее всего, Украина будет освобождать временно оккупированный Россией Крымский полуостров военным путем. Только в случае деоккупации Крыма государство будет иметь определенные гарантии безопасности, предоставленные союзниками и партнерами Украины.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов накануне саммита Крымской платформы. По его мнению, Крым — это часть Украины, которую необходимо освободить от оккупантов.

— Мы его будем освобождать. Скорее всего, военным путем, если страна-агрессор до сих пор не поймет, что ей надо уйти с нашей территории. Другого варианта нет, — подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, другие действия будут означать передачу войны следующим украинским поколениям. Он убежден, что Россия никогда не успокоится, если в дальнейшем будет держать Крымский полуостров под оккупацией.

Секретарь СНБО отметил, что только после изгнания российских войск с территории Крыма через Азовское море Украина будет понимать, что имеет гарантии безопасности на определенный промежуток времени. Однако он утверждает, что другого варианта быть не может, кроме деоккупации полуострова.

Данилов считает, что будет трудно, а также будут звучать уговоры, чтобы Украина этого не делала. Он поделился, что Украина получает большое количество сообщений, что государству якобы не следует освобождать Крым, но они все остаются анонимными.

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Безпека, Война в Украине, Крым, Алексей Данилов, СНБО, Росія, Україна-Росія
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