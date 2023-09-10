Кримський міст отримав суттєві пошкодження й вже не буде функціонувати повноцінно – Гуменюк
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила, що Кримський міст отримав суттєві пошкодження, й вже не буде функціонувати так повноцінно, як раніше. Та й загалом в нього залишилось не так багато часу.
– Він просто не здатний вже відновитися. По-перше, в нього залишилося дуже мало часу, пам’ятаємо – конструкція зайва. По-друге, там пошкодження досить суттєві й загрози неминучі, – сказала вона.
Гуменюк зазначила, що саме через загрози росіяни постійно перекривають міст і самі собі не можуть дати раду з його використанням як повноцінної конструкції.
Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили про нібито знищення трьох швидкохідних військових катерів з десантними групами ЗСУ.
Днем раніше у тимчасово окупованій Феодосії на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.
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