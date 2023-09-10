Starlink не работала какое-то время возле Крыма, но сейчас функционирует по всей линии фронта — Буданов

Некоторое время Starlink действительно не работали возле временно оккупированного Крыма, но сейчас на них держится вся линия фронта.

Об этом во время форума Yalta European Strategy сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.

— Я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику. Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия. Это, пожалуй, все, что я вам могу сказать, — заявил Буданов.

Несмотря на это, глава разведки добавил, что системы Starlink сыграли значительную роль в войне против РФ и продемонстрировали высокую эффективность. По словам Буданова, сейчас “вся линия фронта работает на них”. В первую очередь Starlink используют для связи и для передачи информации от дронов.

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