Starlink не працювала якийсь час біля Криму, але зараз функціонує по всій лінії фронту – Буданов

Певний час Starlink дійсно не працювали біля тимчасово окупованого Криму, але зараз на них тримається вся лінія фронту.

Про це під час форуму Yalta European Strategy повідомив очільник ГУР Кирило Буданов.

– Я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку. Ми відразу зрозуміли, що просто там немає покриття. Це, мабуть, усе, що я вам можу сказати, — заявив Буданов.

Однак, додав глава розвідки, системи Starlink відіграли значну роль у війні проти РФ і продемонстрували високу ефективність. За словами Буданова, зараз “вся лінія фронту працює на них”. Передусім Starlink використовують для звʼязку та для передання інформації від дронів.

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