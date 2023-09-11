На Рош га-Шана съехались более 3 тыс. паломников: в Умани заработали пункты пропуска
К 11 сентября в Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана прибыли уже более 3 тыс. паломников.
На их приезд, говорит глава областной военной администрации Игорь Табурец, не повлияли ни предостережения дипломатических служб, ни ОВА.
С сегодняшнего дня в городе заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу.
В частности, работает девять пропускных пунктов.
Процедуры контроля, отмечает Игорь Табурец, будут такими же, как и в прошлом году.
Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Привлечены пешие патрули.
В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.
Комендантский час действует для всех без исключения с 00:00 до 04:00.
В этом году празднование Рош га-Шана пройдет 15-17 сентября.
Ожидается, что в город, несмотря на войну РФ против Украины, прибудут более 30 тыс. хасидов.
Источник: Игорь Табурец
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