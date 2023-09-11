На Рош га-Шана съехались более 3 тыс. паломников: в Умани заработали пункты пропуска

К 11 сентября в Умань Черкасской области на празднование иудейского Нового года Рош га-Шана прибыли уже более 3 тыс. паломников.

На их приезд, говорит глава областной военной администрации Игорь Табурец, не повлияли ни предостережения дипломатических служб, ни ОВА.

С сегодняшнего дня в городе заработал особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу.

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В частности, работает девять пропускных пунктов.

Процедуры контроля, отмечает Игорь Табурец, будут такими же, как и в прошлом году.

Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Привлечены пешие патрули.

В микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе, а также продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Комендантский час действует для всех без исключения с 00:00 до 04:00.

В этом году празднование Рош га-Шана пройдет 15-17 сентября.

Ожидается, что в город, несмотря на войну РФ против Украины, прибудут более 30 тыс. хасидов.

Источник: Игорь Табурец

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