На Рош га-Шана з’їхались понад 3 тис. паломників: в Умані запрацювали пункти пропуску
До 11 вересня до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана прибули вже понад 3 тис. паломників.
На їхній приїзд, каже очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, не вплинули ні застереження дипломатичних служб, ні ОВА.
Відсьогодні в місті запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом.
Зокрема, функціонують дев’ять пропускних пунктів.
Процедури контролю, зазначає Ігор Табурець, будуть такі самі, як і торік.
Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Залучені піші патрулі.
У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.
Комендантська година діє для всіх без винятку з 00:00 до 04:00.
Цьогоріч святкування Рош га-Шана відбуватиметься 15-17 вересня.
Очікується, що до міста, попри війну РФ проти України, прибудуть понад 30 тис. хасидів.
Джерело: Ігор Табурець
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