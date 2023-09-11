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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Рош га-Шана з’їхались понад 3 тис. паломників: в Умані запрацювали пункти пропуску

хасиди в Умані
Фото: УНІАН

До 11 вересня до Умані Черкаської області на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана прибули вже понад 3 тис. паломників.

На їхній приїзд, каже очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, не вплинули ні застереження дипломатичних служб, ні ОВА.

Відсьогодні в місті запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом.

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Зокрема, функціонують дев’ять пропускних пунктів.

Процедури контролю, зазначає Ігор Табурець, будуть такі самі, як і торік.

Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Залучені піші патрулі.

У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Комендантська година діє для всіх без винятку з 00:00 до 04:00.

Цьогоріч святкування Рош га-Шана відбуватиметься 15-17 вересня.

Очікується, що до міста, попри війну РФ проти України, прибудуть понад 30 тис. хасидів.

Джерело: Ігор Табурець

Війна в Україні, Російська агресія, Рош га-Шана, Умань, Черкаська область
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