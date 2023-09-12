ATACMS для Украины: CNN узнали о планах Байдена по поставкам ракет

Президент США Джо Байден вскоре примет окончательное решение о том, чтобы впервые направить в Украину ракеты дальнего радиуса действия — ATACMS.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, это является важным шагом, который был рекомендован Государственным и оборонным ведомствами США после нескольких месяцев просьб украинской стороны.

По словам источников, в последние недели обсуждение вопроса об отправке армейских тактических ракетных комплексов большой дальности, известных также как ATACMS, существенно активизировалось.

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Окончательного решения о поставке ракет принято не было. Но “вероятность того, что это произойдет сейчас, гораздо выше, чем раньше”, сказал один из чиновников, знакомых с ходом обсуждений. “Гораздо больше. Я просто не знаю, когда”, добавил он.

Американские официальные лица не хотели посылать управляемые ракеты большой дальности класса “поверхность-поверхность”, опасаясь эскалации конфликта, поскольку они могут быть выпущены по территории России. Однако эти опасения в значительной степени развеялись, поскольку Украина продемонстрировала, что не использует другое предоставленное США вооружение для нанесения ударов по территории России, заявили официальные лица.

В настоящее время максимальная дальность действия американского оружия, поставляемого в Украину, составляет около 93 миль (150 км) при использовании бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB).

В свою очередь, ATACMS, дальность действия которых составляет около 186 миль (300 км), позволят украинским военным наносить удары по целям, расположенным вдвое дальше — даже дальше, чем поставляемые Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow, дальность действия которых составляет около 155 миль (249 км).

Ракеты ATACMS запускаются из пусковых установок HIMARS, которые уже используются в Украине.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский говорил, что планирует еще раз поговорить с Байденом по этому вопросу и что Украина надеется получить ATACMS “осенью”. Позднее он общался с главным американским дипломатом, госсекретарем Энтони Блинкеном.

Неясно, сколько ракет в конечном итоге предоставят США, но представители Госдепартамента и Пентагона считают, что отправка ракет может помочь Украине добиться успехов в продолжающемся контрнаступлении, которое пока не приносит решительных результатов.

Совсем недавно представители оборонного ведомства опасались поставлять систему, которой у США нет на вооружении. Количество ракет, имеющихся в арсенале США, засекречено, но предоставление сотен ракет, о которых просила Украина, может подорвать боеготовность американских вооруженных сил, утверждали некоторые представители Пентагона.

Компания Lockheed Martin, которая производит ATACMS, в настоящее время выпускает около 500 ракет в год для выполнения текущих контрактов с армией США, сообщил CNN представитель Lockheed. Однако многие из этих систем уже переданы союзникам США, кроме Украины.

По словам британских официальных лиц, украинские войска также продемонстрировали, что они ответственно и эффективно используют системы Storm Shadows британского производства. С помощью Storm Shadows Украина может наносить удары по российским складам боеприпасов и ремонтным предприятиям, в том числе и в далеком Крыму. В июле Франция объявила о том, что посылает свои собственные варианты Storm Shadows, известные как SCALP.

В последние дни украинские официальные лица активизировали лоббистскую кампанию в поддержку ATACMS, утверждая, что эти системы необходимы для успешного вытеснения русских с украинской территории.

— Когда мы говорим о ракетах дальнего радиуса действия для Украины, это не просто прихоть, а реальная необходимость. От этого зависит эффективность армии на поле боя, а также жизнь военных и наш прогресс, — заявил в понедельник в Telegram руководитель аппарата Зеленского Андрей Ермак.

Передача ATACMS — это последний случай, когда США отказались от предоставления системы после нескольких месяцев давления. Администрация Байдена также сопротивлялась отправке реактивных систем залпового огня, систем ПВО Patriot, танков Abrams и кассетных боеприпасов — все они были направлены в Украину после длительного лоббирования со стороны украинских официальных лиц.

В начале года Байден и высокопоставленные чиновники Пентагона также заявили, что украинцам не нужны истребители F-16, но в мае смягчили свою позицию и объявили, что США поддержат коалицию по подготовке F-16 для Украины.

Американские чиновники утверждают, что Белый дом задерживает отправку определенного оружия и оборудования до тех пор, пока не оценит, что эти системы необходимы для решения боевых задач Украины. Однако критики утверждают, что постоянные задержки с поставками современного оружия приводят лишь к затягиванию войны и дают России больше времени для минирования украинских земель.

Источник : CNN

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