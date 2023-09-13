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Валентина Чорна, редактор ленты

Болгария не поддерживает продление запрета на импорт агропродукции из Украины

жнива
Фото: Unsplash

Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента Болгарии утвердил проект решения о том, что государство не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября 2023 года.

Об этом сообщает Forbes Bulgaria.

Отмечается, что 10 членов комитета проголосовали “за” проект решения, четверо были “против”, двое воздержались. Окончательное решение парламент должен принять на пленарном заседании.

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— В проекте позиции Болгарии по агроимпорту из Украины говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Документ дает поручение Совету министров принять необходимые меры для выражения этой позиции, — пишет издание.

Председатель Национальной ассоциации производителей зерна Болгарии Илия Проданов в свою очередь заявил, что такое решение угрожает аграрной отрасли страны.

Он предупредил, что нынешнее напряжение в секторе “когда-то выплеснется чрезвычайно масштабно”, а ассоциация будет защищать интересы производителей “всеми возможными способами”.

Напомним, 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна не будет возобновлять импорт украинского зерна, независимо от решения Европейского Союза.

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Импорт, Болгария, Война в Украине, Зерно
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