Почему уничтожение десантного корабля и субмарины РФ историческое – объяснение Defense Express

Потерю большого десантного корабля Минск можно считать окончательной, поскольку уже есть первые фото, а относительно подводной лодки Ростов-на-Дону — есть пока сомнения. Однако уничтожение или повреждение этих судов Черноморского флота России ночью 13 сентября в бухте Севастополя очевидно является историческим событием для Украины.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка.

По его словам, потеря БДК Минск для РФ сейчас очень ощутима, поскольку сейчас такие корабли выполняют функции паромных переправ через Керченский пролив в условиях пораженного Крымского моста.

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— За время полномасштабного вторжения ВСУ уже уничтожили большой десантный корабль Саратов в Бердянске, еще один — Оленегорский горняк — был поражен и сейчас на ремонте в порту Новороссийска. И сейчас это уже третий. Первое фото свидетельствует о том, что это 100-процентное поражение, без всяких шансов, — заверил Катков.

Он отметил, что на корабле был масштабный пожар, а это просто смертельный приговор для него, поскольку все коммуникации из-за высокой температуры теряют прочность.

По его мнению, оккупанты вряд ли когда-то его восстановят, потому что на это нужны годы и миллиарды.

— Эту потерю можно считать окончательной… Перед большой войной в Черном море было 11 таких десантных кораблей различных проектов, а сейчас — уже минус три, — подытожил он.

Относительно подводной лодки Ростов-на-Дону, которая является носителем крылатых ракет Калибр, Катков называет ее поражение “объективно историческим событием”.

— ВСУ в третий раз записали себя в историю военно-морского дела. Первый раз это было уничтожение ракетного крейсера Москва. Это было впервые, когда противокорабельная ракета наземного базирования Нептун уничтожила такой корабль. После этого украинцы вписали себя в историю тем, что начали использовать надводные дроны-камикадзе. Мы пионеры в этом. Сейчас — третий случай, — добавил эксперт.

Уничтожение субмарины крылатой ракетой — это также первый в истории случай, считает Катков, отметив, что командующий ВС ВСУ поблагодарил пилотов за работу.

Он объяснил, что сейчас ВМС Украины не имеют возможности бороться с субмаринами, поскольку для этого нужен огромный комплекс средств, и единственный шанс уничтожить российскую подводную лодку — это как раз тогда, когда она находится в бухте в надводном состоянии.

По мнению главреда Defense Express, подводная лодка была поражена авиационной крылатой ракетой Storm Shadow/SCALP — “это наиболее прагматичное объяснение”.

По его данным, у россиян осталось три субмарины в Черном море, еще одна находится в Средиземном, потому что не может пройти через Босфор, однако отметил, что снимков в подтверждение уничтожения Ростова-на-Дону пока нет.

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