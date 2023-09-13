Чому знищення десантного корабля та субмарини РФ історичне – пояснення Defense Express

Втрату великого десантного корабля Мінськ можна вважати остаточною, оскільки вже є перші фото, а щодо підводного човна Ростов-на-Дону – є поки сумніви. Проте знищення чи пошкодження цих суден Чорноморського флоту Росії вночі 13 вересня в бухті Севастополя вочевидь є історичною подією для України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив головний редактор спеціалізованого військового видання Defense Express Олег Катков, відповідаючи на питання ведучого ICTV Вадима Карп’яка.

За його словами, втрата ВДК Мінськ для РФ наразі дуже відчутна, оскільки зараз такі кораблі виконують функції поромних переправ через Керченську протоку в умовах ураженого Кримського мосту.

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– За час повномасштабного вторгнення ЗСУ вже знищили великий десантний корабель Саратов у Бердянську, ще один – Оленегорський горняк – був уражений і наразі на ремонті у порту Новоросійська. І зараз це вже третій. Перше фото свідчить про те, що це 100-відсоткове ураження, без жодних шансів, – запевнив Катков.

Він зауважив, що на кораблі була масштабна пожежа, а це просто смертельний вирок для нього, оскільки усі комунікації через високу температуру втрачають міцність.

На його думку, окупанти навряд чи колись його відновлять, тому що на це потрібні роки та мільярди.

– Цю втрату можна вважати остаточною… Перед великою війною у Чорному морі було 11 таких десантних кораблів різних проєктів, а зараз – уже мінус три, – підсумував він.

Щодо підводного човна Ростов-на-Дону, який є носієм крилатих ракет Калібр, Катков називає його ураження “об’єктивно історичною подією”.

– ЗСУ втретє записали себе у історію військово-морської справи. Вперше це було знищення ракетного крейсера Москва. Це було вперше, коли протикорабельна ракета наземного базування Нептун знищила такий корабель. Після цього українці вписали себе в історію тим, що почали використовувати надводні дрони-камікадзе. Ми піонери в цьому. Зараз – третій випадок, – додав експерт.

Знищення субмарини крилатою ракетою – це також перший в історії випадок, вважає Катков, зауваживши, що командувач ПС ЗСУ подякував пілотам за роботу.

Він пояснив, що зараз ВМС України не мають можливості боротися із субмаринами, оскільки для цього потрібен величезний комплекс засобів, і єдиний шанс знищити російський підводний човен – це якраз тоді, коли він стоїть в бухті у надводному стані.

На думку головреда Defense Express, підводний човен було уражено авіаційною крилатою ракетою Storm Shadow/SCALP – “це найбільш прагматичне пояснення”.

За його даними, у росіян залишилося три субмарини в Чорному морі, ще одна – у Середземному, бо не може пройти через Босфор, проте зауважив, що знімків на підтвердження знищення Ростова-на-Дону поки що немає.

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