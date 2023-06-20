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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Может быть реальной угрозой: Минобороны отреагировало на обвинения РФ относительно “грязных бомб”

Міністерство оборони України
Фото: Depositphotos

Ничтожными являются обвинения РФ на чужой адрес относительно нарушений международного гуманитарного права, создания “грязных бомб”, использования запрещенных методов и средств ведения войны. При этом это может свидетельствовать о реальной угрозе их применения со стороны самой РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны.

— Подобные заявления из уст российских властей звучали осенью прошлого года, когда российские оккупанты терпели поражение на фронте вокруг Херсона. Цель вполне ясна: власти России хотят отвлечь внимание от очевидных поражений оккупационных войск на фронте и создать недоверие западных союзников к Украине, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что именно Россия безосновательно и неспровоцированно вторглась на территорию Украины, а в 2022 году захватила Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, размещала там оружие и боеприпасы, вела обстрелы. При этом, отмечает Минобороны, оккупированная Запорожская АЭС до сих пор используется россиянами как фактор шантажа.

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— Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экологической и гуманитарной катастрофе. На совести России обстрелы населенных пунктов Украины, массовые убийства гражданского населения, пытки и казни военнопленных, — добавляют в ведомстве.

Отмечается, что если Россия говорит об опасности войны от кого-то, то она ее развязывает сама.

– Если Россия говорит о “грязной бомбе”, то это может быть реальной угрозой ее применения россиянами. Со своей стороны, Министерство обороны оценивает все сценарии и связанные риски и совместно с другими ведомствами и военными администрациями принимает меры по противодействию российской угрозе, — говорится в сообщении.

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