Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, дефицита в сентябре и октябре не ожидается — Кудрицкий

В Укрэнерго не ожидают дефицита электроэнергии в сентябре и октябре.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он рассказал, что сейчас ситуация в энергосистеме стабилизировалась по сравнению с последними жаркими неделями августа, когда Укрэнерго было вынуждено брать аварийную помощь из европейских стран.

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– На сентябрь и октябрь мы не прогнозируем каких-то проблем с покрытием потребления. Электроэнергии сейчас хватает в системе. Конечно, если в эти месяцы не будет массированных обстрелов, – сказал Кудрицкий.

Однако он отметил, что риск массированных обстрелов энергетических объектов остается высоким. Об этом свидетельствуют данные ГУР Минобороны и Воздушных сил.

– К сожалению, мы имеем негативный опыт прошлой зимы, но это дает нам возможность подготовиться к возможным российским атакам. Мы все — и ПВО, и энергетики, и украинцы — знаем чего ждать от врага. Украинцы первые в мире должны изобрести конструкции, которые защищают электрическое оборудование от ракет и дронов. Опыт наших специалистов по защите сейчас очень интересует наших коллег в Европе и США от ракет и дронов, – подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, в Минэнерго сообщили, что с 1 октября ни в одном регионе Украины не планируется применение отключений.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

В дневные часы наблюдается профицит мощностей, а потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется.

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