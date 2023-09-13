Ситуація в енергосистемі стабілізувалася, дефіциту у вересні та жовтні не очікується – Кудрицький
В Укренерго не очікують дефіциту електроенергії у вересні та жовтні.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.
Він розповів, що зараз ситуація в енергосистемі стабілізувалася у порівнянні з останніми спекотними тижнями серпня, коли Укренерго було змушено брати аварійну допомогу з європейських країн.
– На вересень і жовтень ми не прогнозуємо якихось проблем з покриттям споживання. Електроенергії зараз вистачає в системі. Звісно, якщо в ці місяці не буде масованих обстрілів, – сказав Кудрицький.
Проте він зазначив, що ризик масованих обстрілів енергетичних об’єктів залишається високим. Про це свідчать дані ГУР Міноборони та Повітряних сил.
– На жаль, ми маємо негативний досвід минулої зими, але це дає нам змогу підготуватися до можливих російських атак. Ми всі – і ППО, і енергетики, і українці – знаємо чого чекати від ворога. Українці перші у світі мають винайти конструкції, які захищають електричне обладнання від ракет та дронів. Досвід наших фахівців щодо захисту зараз дуже цікавить наших колег в Європі та США від ракет та дронів, – наголосив Кудрицький.
Нагадаємо, у Міненерго повідомили, що з 1 жовтня у жодному регіоні України не планується застосування відключень.
Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів.
У денні години спостерігається профіцит потужностей, а тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується.
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