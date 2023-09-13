Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Співав весь стадіон: Петриненко вразив виконанням гімну України перед грою з Англією
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго

Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго
Фото: Pexels

У жодному регіоні України не планується застосування відключень із 1 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві інформують, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей, а тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується.

Зараз дивляться

– Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону, – зауважили у міністерстві.

Щодо графіків можливих відключень, які були розроблені та заздалегідь опубліковані операторами системи розподілу, то вони “можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання”.

Читайте також
Вийшли на фінальну стадію: Шмигаль про підготовку енергосистеми до зими
Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго

У Міненерго нагадали, що в Україні продовжується наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики.

– Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та, відповідно, обмежень споживачів, – запевнили у міністерстві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.09.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились
Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго
Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять
Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (11.09.2023)
Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь