Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго
У жодному регіоні України не планується застосування відключень із 1 жовтня.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
У відомстві інформують, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей, а тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується.
– Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону, – зауважили у міністерстві.
Щодо графіків можливих відключень, які були розроблені та заздалегідь опубліковані операторами системи розподілу, то вони “можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання”.
У Міненерго нагадали, що в Україні продовжується наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики.
– Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та, відповідно, обмежень споживачів, – запевнили у міністерстві.
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