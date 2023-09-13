Чи відключатимуть світло з 1 жовтня: відповідь Міненерго

У жодному регіоні України не планується застосування відключень із 1 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві інформують, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей, а тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується.

Зараз дивляться

– Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону, – зауважили у міністерстві.

Щодо графіків можливих відключень, які були розроблені та заздалегідь опубліковані операторами системи розподілу, то вони “можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання”.

У Міненерго нагадали, що в Україні продовжується наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики.

– Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та, відповідно, обмежень споживачів, – запевнили у міністерстві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.