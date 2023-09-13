Забезпечував логістику окупантів: характеристики ВДК Мінськ, який уразили у Севастополі

13 вересня близько третьої ночі у кримському Севастополі пролунали вибухи. Там загорівся морський завод, на якому, зокрема, перебували підводний човен Ростов-на-Дону та ВДК Мінськ. Атаку та пошкодження кораблів підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов. Що відомо про великий десантний корабель Мінськ та його характеристики – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Характеристики ВДК Мінськ

ВДК Мінськ був побудований у 1984 році. Його створили у Гданську на верфі Sticznia Polnocna під час виробництва 28 кораблів. На борту можуть перебувати до 500 тонн техніки та вантажів, 10 танків або 12 одиниць бронетехніки і 340 осіб.

Основне призначення ВДК — висадка десанту на узбережжі або ж перевезення вантажів.

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Корабель входить до складу Балтійського флоту РФ з 2000 року. До Криму його перекинули перед початком повномасштабної війни в Україні. Росія збиралася задіяти ВДК для висадки десанту в Одесі, але українські сили запобігли цьому.

Зокрема, корабель оснащений радіоелектронними засобами з дальністю дії до 64 км. Управління артилерійським озброєнням здійснюється системою Вимпел. Корабель має дві пускові установки Град-М, дві спарені автоматичні установки АК-725 калібру 57-мм або ж АК-176 і АК-630М.

Корпус корабля має довжину 112,5 м, ширину 15 м.

Чим важливе ураження ВДК Мінськ

Росія використовувала як ВДК Мінськ, так і човен Ростов-на-Дону для забезпечення свого контингенту у Криму. Вони перевозили техніку та боєприпаси з материкової частини РФ, коли Кримський міст був атакований.

Знищення таких кораблів – це вибивання логістики окупантів і кроки до деокупації Криму.

Нагадаємо, що у соціальних мережах з’явились перші фото зруйнованих російських кораблів внаслідок удару ЗСУ по порту в тимчасово окупованому Севастополі.

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