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Валентина Чорна, редактор ленты

Помогал вагнеровцам: в Киеве задержали экс-адвоката, призывавшего к смене власти

У Києві викрили ексадвоката, який працював на російські телеграм-канали
Фото: Офис генпрокурора

В Киеве разоблачили бывшего адвоката, который “работал” на российские Telegram-каналы и призывал к насильственной смене власти в Украине.

Для распространения враждебной пропаганды фигурант использовал собственный YouTube-канал с аудиторией более 100 тыс пользователей.

В видео экс-адвокат пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя.

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— Видеообращения фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Telegram-каналы вагнеровцев. Пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как “позицию” рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства, — сообщили в СБУ.

Согласно выводам экспертизы, публичные материалы экс-адвоката подтверждают его подрывную деятельность в пользу России.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств, злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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Источник: СБУ, Офис генпрокурора
Война в Украине, Офис генпрокурора, Російська агресія, Российская пропаганда, СБУ
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