Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
Вихідна допомога під час звільнення: кому і коли нараховується
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Допомагав вагнерівцям: у Києві затримали ексадвоката, який закликав до зміни влади

У Києві викрили ексадвоката, який працював на російські телеграм-канали
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві викрили колишнього адвоката, який “працював” на російські Telegram-канали та закликав до насильницької зміни влади в Україні.

Для поширення ворожої пропаганди фігурант використовував власний YouTube-канал з аудиторією понад 100 тис користувачів.

У відео колишній адвокат намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу.

Зараз дивляться

– Відеозвернення фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Telegram-канали вагнерівців. Пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як “позицію” пересічних громадян України, тим самим намагаючись зашкодити міжнародному іміджу нашої держави, – повідомили в СБУ.

Згідно з висновками експертизи, публічні матеріали ексадвоката підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин, зловмиснику загрожує ув’язнення.

Читайте також
У Херсоні СБУ затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата держдуми РФ
спецпризначенці СБУ

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Офіс генпрокурора, Російська агресія, Російська пропаганда, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Криму окупанти перекидають військову техніку до материкової України – партизани
Допомагав вагнерівцям: у Києві затримали ексадвоката, який закликав до зміни влади
Російська міжконтинентальна балістична ракета Сармат: на що здатна та характеристики
Сармат
Зустріч Путіна і Кіма: що зміниться на фронті в Україні та до чого тут Китай
Путін кім чен Ин
Характеристики Gripen: що відомо про винищувач та його можливості
Gripen
Ситуація складна та мінлива: Маляр уточнила, яка ситуація у боях за Андріївку
ЗСУ на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Живуть у курятниках і сплять на ящиках з-під набоїв: як виживають люди на звільненій Харківщині
Обстріл Харківської області 6 вересня 2023
Відбудова та інвестиції: на YES-2023 обговорили розвиток економіки України в майбутньому
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Допомагав вагнерівцям: у Києві затримали ексадвоката, який закликав до зміни влади
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Допомагав вагнерівцям: у Києві затримали ексадвоката, який закликав до зміни влади
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь