Допомагав вагнерівцям: у Києві затримали ексадвоката, який закликав до зміни влади

У Києві викрили колишнього адвоката, який “працював” на російські Telegram-канали та закликав до насильницької зміни влади в Україні.

Для поширення ворожої пропаганди фігурант використовував власний YouTube-канал з аудиторією понад 100 тис користувачів.

У відео колишній адвокат намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу.

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– Відеозвернення фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Telegram-канали вагнерівців. Пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як “позицію” пересічних громадян України, тим самим намагаючись зашкодити міжнародному іміджу нашої держави, – повідомили в СБУ.

Згідно з висновками експертизи, публічні матеріали ексадвоката підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин, зловмиснику загрожує ув’язнення.

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