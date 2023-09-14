Допомагав вагнерівцям: у Києві затримали ексадвоката, який закликав до зміни влади
У Києві викрили колишнього адвоката, який “працював” на російські Telegram-канали та закликав до насильницької зміни влади в Україні.
Для поширення ворожої пропаганди фігурант використовував власний YouTube-канал з аудиторією понад 100 тис користувачів.
У відео колишній адвокат намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу.
– Відеозвернення фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Telegram-канали вагнерівців. Пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як “позицію” пересічних громадян України, тим самим намагаючись зашкодити міжнародному іміджу нашої держави, – повідомили в СБУ.
Згідно з висновками експертизи, публічні матеріали ексадвоката підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.
На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин, зловмиснику загрожує ув’язнення.
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