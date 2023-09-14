Надежная броня всего украинского народа. Залужный поздравил бойцов с Днем танковых войск
14 сентября в День танковых войск главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил танкистов с профессиональным праздником.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.
– Наши воины-танкисты — это надежная броня всего украинского народа. Всегда они выполняют боевые задачи в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность Родине — неоценимы, – написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что сегодня танкисты в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях, защищая свое государство от российских оккупантов.
– Сейчас каждый танковый экипаж наготове мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине. Я благодарен каждому из вас за службу! Вместе — к победе, – подчеркнул Залужный.
День танковых войск раньше отмечали ежегодно во второе воскресенье сентября, а именно 10 сентября. Сейчас его празднуют 14 сентября. Ранее праздник назывался День танкиста, а после указа президента Украины Владимира Зеленского от 9 сентября 2023 года — День танковых войск.
Танковая армия является надежной броней для нашей пехоты — с танками идут в наступление и закрепляются на отвоеванных территориях.
Что Украина может противопоставить российским танкам и как лучше пополнить танковый парк — читайте в материале.
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