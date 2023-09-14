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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Надежная броня всего украинского народа. Залужный поздравил бойцов с Днем танковых войск

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

14 сентября в День танковых войск главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил танкистов с профессиональным праздником.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram.

– Наши воины-танкисты — это надежная броня всего украинского народа. Всегда они выполняют боевые задачи в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность Родине — неоценимы, – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сегодня танкисты в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях, защищая свое государство от российских оккупантов.

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– Сейчас каждый танковый экипаж наготове мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине. Я благодарен каждому из вас за службу! Вместе — к победе, – подчеркнул Залужный.

День танковых войск раньше отмечали ежегодно во второе воскресенье сентября, а именно 10 сентября. Сейчас его празднуют 14 сентября. Ранее праздник назывался День танкиста, а после указа президента Украины Владимира Зеленского от 9 сентября 2023 года — День танковых войск.

Танковая армия является надежной броней для нашей пехоты — с танками идут в наступление и закрепляются на отвоеванных территориях.

Что Украина может противопоставить российским танкам и как лучше пополнить танковый парк — читайте в материале.

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Валерий Залужный, ВСУ, танк, Украинская армия
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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