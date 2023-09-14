Надійна броня всього українського народу. Залужний привітав бійців з Днем танкових військ

14 вересня у День танкових військ головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав танкістів з професійним святом.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

– Наші воїни-танкісти – це надійна броня всього українського народу. Повсякчас вони виконують бойові завдання у надскладних умовах. Їхні професіоналізм, хоробрість та відданість Батьківщині – неоціненні, – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що сьогодні танкісти вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях, захищаючи свою державу від російських окупантів.



– Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині. Я вдячний кожному з вас за службу! Разом – до перемоги, – наголосив Залужний.

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День танкових військ раніше відзначали щороку у другу неділю вересня, а саме 10 вересня. Зараз його святкують 14 вересня. Раніше свято мало назву День танкіста, а після указу президента України Володимира Зеленського від 9 вересня 2023 року – День танкових військ.

Танкова армія є надійною бронею для нашої піхоти – з танками йдуть у наступ та закріплюються на відвойованих територіях.

Що Україна може протиставити російським танкам та як краще поповнити танковий парк — читайте у матеріалі.

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