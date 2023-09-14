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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Надійна броня всього українського народу. Залужний привітав бійців з Днем танкових військ

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

14 вересня у День танкових військ головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав танкістів з професійним святом. 

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

– Наші воїни-танкісти – це надійна броня всього українського народу. Повсякчас вони виконують бойові завдання у надскладних умовах. Їхні професіоналізм, хоробрість та відданість Батьківщині – неоціненні, – написав Залужний. 

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що сьогодні танкісти вкотре зустрічають професійне свято на бойових позиціях, захищаючи свою державу від російських окупантів. 

– Нині кожен танковий екіпаж напоготові мужньо прийняти бій та дати достойну відсіч ворогу на своїй бойовій машині. Я вдячний кожному з вас за службу! Разом – до перемоги, – наголосив Залужний.

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День танкових військ раніше відзначали щороку у другу неділю вересня, а саме 10 вересня. Зараз його святкують 14 вересня. Раніше свято мало назву День танкіста, а після указу президента України Володимира Зеленського від 9 вересня 2023 року – День танкових військ.

Танкова армія є надійною бронею для нашої піхоти – з танками йдуть у наступ та закріплюються на відвойованих територіях.

Що Україна може протиставити російським танкам та як краще поповнити танковий парк —  читайте у матеріалі.

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Валерій Залужний, ЗСУ, танк, Українська армія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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