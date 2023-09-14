Дело на 450 млн грн: суд заочно арестовал экс-главу Минздрава Степанова

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Дело против Степанова касается периода, когда он был директором государственного предприятия Полиграфкомбинат Украина, которое производит бланки для официальных документов.

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Речь идет об организации схемы завладения средствами комбината на сумму более чем 450 млн грн. Степанова подозревают в присвоении и легализации этих средств.

13 сентября ВАКС по ходатайству детективов НАБУ заочно избрал экс-министру меру пресечения в виде содержания под стражей.

– Заочный арест – избрана мера пресечения бывшему директору ГП Полиграфкомбинат… После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения, — уточнили в САП.

Издание РБК-Украина со ссылкой на источники пишет, что Степанов в начале 2023 года уехал за границу. Именно поэтому он был арестован заочно.

Что известно о деле

По данным следствия, схема действовала на протяжении 2013-2016 годов. Фамилию директора Полиграфкомбината в НАБУ и САП не озвучивают. Однако из открытых источников известно, что пост в тот период занимал Максим Степанов.

Следствие утверждает, что в 2013 году тогдашний директор Полиграфкомбината приобрел компанию в Эстонии на подставных лиц. В дальнейшем через нее проходила закупка материалов для изготовления бланков документов (на паспорта граждан Украины, ID-карт, водительские права и т. п.).

Компания-прокладка закупала материалы у производителей, а Полиграфкомбинату перепродавала их по завышенной в 4-6 раз стоимости.

Как отмечали в НАБУ, на протяжении 2013-2016 годов участники схемы завладели средствами госпредприятия Полиграфкомбинат Украина на сумму более 450 млн грн.

Кроме того, экс-директор комбината запатентовал на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы в паспортах Украины.

– Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и “донатил” чиновнику за его “интеллектуальный взнос”, — объясняли в НАБУ.

Разоблачить схему удалось благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы (Украина, Эстония и Франция) под эгидой Евроюста.

21 июля этого года подозрение получили пять человек: бывший директор Полиграфкомбината Максим Степанов, экс-начальник отдела этого предприятия, физическое лицо-пособник преступления. А в Эстонию передали документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании-прокладки).

Подозрение объявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

Степанову дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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