Справа на 450 млн грн: суд заочно арештував ексглаву МОЗ Степанова

Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Справа проти Степанова стосується періоду, коли він був директором державного підприємства Поліграфкомбінат Україна, яке виробляє бланки для офіційних документів.

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Йдеться про організацію схеми заволодіння коштами комбінату на суму понад 450 млн грн. Степанова підозрюють у привласненні та легалізації цих коштів.

13 вересня ВАКС за клопотанням детективів НАБУ заочно обрав ексміністру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

– Заочний арешт – обрано запобіжний захід колишньому директору ДП Поліграфкомбінат… Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу, – уточнили в САП.

Видання РБК-Україна з посиланням на джерела пише, що Степанов на початку 2023 року виїхав за кордон. Саме тому його арештували заочно.

Що відомо про справу

За даними слідства, схема діяла упродовж 2013-2016 років. Прізвище директора Поліграфкомбінату в НАБУ та САП не озвучують. Однак із відкритих джерел відомо, що цю посаду в той період обіймав Максим Степанов.

Слідство стверджує, що в 2013 році тодішній директор Поліграфкомбінату придбав компанію в Естонії на підставних осіб. У подальшому через неї відбувалася закупівля матеріалів для виготовлення бланків документів (на паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо).

Компанія-прокладка закупляла матеріали у виробників, а Поліграфкомбінату перепродавала їх за завищеною у 4-6 разів вартістю.

Як зазначали в НАБУ, впродовж 2013-2016 років учасники схеми заволоділи коштами держпідприємства Поліграфкомбінат Україна на суму понад 450 млн грн.

Крім того, ексдиректор комбінату запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи в паспортах України.

– Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й “донатив” чиновнику за його “інтелектуальний внесок”, – пояснювали в НАБУ.

Викрити схему вдалося завдяки співпраці у межах міжнародної слідчої групи (Україна, Естонія та Франція) під егідою Євроюсту.

21 липня цього року підозру отримали п’ятеро осіб: колишній директор Поліграфкомбінату Максим Степанов, ексначальник відділу цього підприємства, фізична особа-пособник злочину. А до Естонії передали документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії-прокладки).

Підозру оголошено за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Степанову додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

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